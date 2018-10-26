Türk: "Danıştayın Andımız kararı ile kıyamet koptu"

Cacabey Meydanında Kamu-Sen üyelerinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında Sendika Temsilcisi Türk, 95. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramında Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının tehlikede olduğunu söyledi.

Türk açıklamasında, "Danıştay 8. Dairesi de 24.04.2018 tarihli kararıyla Öğrenci Andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına dek 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan Andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı.

Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu; ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı Devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andının ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi"dedi.

Cacabey Meydanında düzenlenen basın açıklaması olaysız şekilde sona erdi.