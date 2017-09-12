Türk Eğitim-Sen’den Kuzey Irak’taki referanduma tepki

Sendika binasında konuşan Türk, puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyenlerin olduğunu belirtti.

Sendika Başkanı Bilal Türk’ün açıklaması ise şöyle:

“Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapıda değiştirilmektedir.

Misak-I Milli sınırlarımız içerisinde ki alan Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon merkezi haline gelmiştir. Komşu ülkelerin güvenliği ve huzuru toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliği için önem kazanmıştır.

Kamu-Sen diyor ki; ‘IKBY yönetimi ayağını denk almalı’ bölgeyi daha da istikrarsızlaştırarak Türkmenleri yok sayan Misak-I Milli sınırlarımız içerisinde devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönülmelidir.”