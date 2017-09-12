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12 Eylül 2017 17:30

Türk Eğitim-Sen’den Kuzey Irak’taki referanduma tepki

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, düzenlediği basın toplantısıyla Kuzey Irak’ta yapılacak olan referanduma tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen’den Kuzey Irak’taki referanduma tepki

12 Eylül 2017 17:30


Sendika binasında konuşan Türk, puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyenlerin olduğunu belirtti.


Sendika Başkanı Bilal Türk’ün açıklaması ise şöyle:


“Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapıda değiştirilmektedir.


Misak-I Milli sınırlarımız içerisinde ki alan Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon merkezi haline gelmiştir. Komşu ülkelerin güvenliği ve huzuru toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliği için önem kazanmıştır.


Kamu-Sen diyor ki; ‘IKBY yönetimi ayağını denk almalı’ bölgeyi daha da istikrarsızlaştırarak Türkmenleri yok sayan Misak-I Milli sınırlarımız içerisinde devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönülmelidir.”




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