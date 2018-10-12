Türk Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Kurt: "Beklentileri karşılayacak yıpranma payı mücadelemiz devam edecek"

Yapılan düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığını ifade eden Kurt, "Söz konusu düzenleme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamadığı gibi bazı sağlık ve sosyal hizmet meslek mensupları da kapsam dışında bırakıldı.

Yıpranma payının 5 yıla 1 yıl olarak verilmesi yetkililerce telaffuz edilmişken bu süre 6 yıla 1 yıl olarak yasalaştı. Fiilen çalışılmayan günlerin kapsam dışında bırakılması ile bu süre 9 yıla 1 yıl oldu. Geriye dönük çalışmaları kapsamaması nedeniyle de çalışan yılların karşılığı verilmedi.

Düzenlemedeki bu üç temel sorun yıpranma payının çalışanların beklentisini çok uzağında kalmasının nedeni olmuştur. Düzenlemenin TBMM sürecine bedelli askerlik gibi bir konu ile çok hızlı şekilde gelip yasalaşması ve sosyal tarafların dolayısıyla çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması yasanın bu hale gelmesinin nedenlerinden biridir. Türk Sağlık-Sen olarak yasalaşma sürecinde kısıtlı zamana rağmen yoğun bir çaba göstermiştik. Fakat TBMM'de çalışanların talepleri ne yazık ki karşılık bulmamıştı"dedi.

Sendika başkanı Kurt, dilekçe kampanyası ile yaşadıkları yıpranma payı mücadelesini meclisinde gündemine taşıyacaklarını belirtti.