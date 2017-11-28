Türk Sağlık-Sen’de yeni dönem

Olağan Genel Kurulunda başkan değişimine gitti. 108 delegenin oy kullandığı seçimlerde başkanlığa Nevzat Kurt seçildi.

Eski Başkan Yusuf Aydın’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından 3 dönemdir başkan yardımcılığı görevini yürüten Nevzat Kurt, delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi. Kırşehir’de sağlık alanında yenileşme ve değişim çalışmalarına Türk Sağlık-Sen olarak destek sunduklarını ifade eden Kurt, “Yeni dönemde de sağlık alanında yapılacak tüm iyileştirme çalışmalarını destekliyoruz. Yaptığımız seçimlerin Türk Milleti, sağlık personeli ve sosyal hizmet çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.