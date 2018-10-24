Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kırşehir'de şube açıyor.

Kadının eğitim seviyesinin güçlenmesi ve istihdama katılmasının öneminde hareketle Kırşehir'de faal hale gelmeye çalışan dernek, KAEÜ'si üyelerinden Doç. Dr. Bengül Bolat başkanlığında Doç. Dr. Gülbahar Üçler ve Dr. Öğretim Üyesi Dilek Keleş tarafından oluşturulan bir ekip dernek açma çalışmalarına başladı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kırşehir Şubesi Kurucu Başkanı Doç. Dr. Bengül Bolat konuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede; derneği kurmaktaki amaçlarına ilişkin, üniversiteli kızlar için burs programlarının geliştirilip yaygınlaştırılacağını söyledi.

Bolat açıklamasında, "Özellikle üniversitede okuyan kız öğrencilere destek olmayı hedefledik. İlimizin gelişimine büyük katkıda bulunan üniversitemizin birer mensubu olarak böyle bir adımı atmış bulunuyoruz.

Üniversitemizde okuyan kız öğrencilere destek olmak amacıyla derneğimizin Kırşehir şubesini, açıyoruz. Üniversite yönetimleri ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kız öğrencilere yönelik burs programları geliştirip yaygınlaştırmayı, kız çocuklarını okullaştırma oranını arttırmak için çeşitli projeler üretmeyi ve oluşturulan projelerin içerisinde yer almayı, Türkiye'de üniversite mezunu kadın sayısını arttırmaya yönelik politikaların üretilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"dedi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları olan Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi ve Beraat Zeki Üngör tarafından 19 Aralık 1949 tarihinde kurulduğu biliniyor.