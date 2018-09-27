KAEÜ'sinde Uluslararası 4. Ahilik sempozyumu başladı.

Ticaret Bakanlığının himayesinde düzenlenen sempozyuma farklı ülkelerden 71 bilim insanı katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sempozyum açılışında yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatının yeniden nasıl ihya edileceği noktasında toplumsal mutabakatlar oluşturacaklarını söyledi.

Rektör Karakaya, konuşmasında, "Anadolu'nun bu değeri (Ahilik) yeniden dünyanın inşasında, yeniden kurulumunda bir insan yetiştirme metodu olarak tekrar hayat bulacak. İçinde insani değerlerin, ahlakın, faziletin, merhametin olduğu bir anlayışın adı olduğu için Ahilik vardır ve çağın bir alternatifidir.

Buradan elde ettiğimiz sonuçları İngilizce ve Arapça çevirileriyle medeniyetin doğduğu, birlikte yaşandığı coğrafyalara tekrar bu değerleri bilimsel gerçeklerin süzgecinden geçirerek buralara götürüp sunarak ortak gönül birliktelikleri ile diktesi olmayan ve ittifak ettiğimiz bir medeniyet anlayışını inşallah yeniden inşa edeceğiz"dedi.

Sempozyumun Ahiliğin beşiği Kırşehir'de olmasının da kendisini ayrıca gururlandırdığını anlatan Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ahi Evran-ı Veli'nin diyarında, Kırşehir'de böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Ahilik nasıl yaşanır, Ahilik teşkilatı yeniden nasıl ihya edilebilir? diye toplumsal mutabakatlar oluşturacağız.

Artık Ahiliği bir esnaf hareketi olarak kürsülerde değil bizzat cadde ve sokaklarda yaşatmak için de projelerimiz olacak. Bu sempozyumlar öncelikle bunun bilgisinin elde edilmesinin gayretleridir"