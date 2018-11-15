UR-GE Projesi ile Kırşehirli iş adamları Almanya'ya gitti

Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı (UR-GE) kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa yürüttüğü "Kırşehir'i Hayvancılıkla Dünya'ya Açıyoruz'' projesi ile Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla Almanya'ya iş gezisi düzenlendi.

Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri; Almanya ziyaretlerinde Hannover Ticaret Ateşesi Nilüfer Sandallı ve Alman Tarım Birliği Türkiye Temsilcisi Onur Kiraz ile görüştü. Proje hakkında bilgi vererek fuara katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.