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24 Aralık 2016 14:29

Uzman Çavuş Ramazan Karaca için Kırşehir’de tören düzenlendi

Uzman Çavuş Ramazan Karaca için Kırşehir’de tören düzenlendi

24 Aralık 2016 14:29

Kırşehirli Uzman Çavuş Ramazan Karaca için memleketi Kırşehir’in Mucur ilçesinde tören düzenlendi.
Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mucur İlçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Ramazan Karaca için tören düzenlendi. Kırşehir Valisi Necati Şentürk, hayatını kaybeden Uzm. Çvş Ramazan Karacanın ailesine taziye mesajını sunarken, Karaca’nın 2 yaşındaki oğlu Umut’un ellerini öptü.
Hayatını kaybeden Ramazan Karaca’nın ailesi uzun süre Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Altı yıllık Uzman Çavuş olan Ramazan Karaca’nın cenazesi, babası Dağıstan Karaca’nın da yattığı Hamidiye mezarlığına defnedildi.



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