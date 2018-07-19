Vali Akın, AFAD’da incelemelerde bulundu

Ziyaretinde, İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan’dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Akın, olası bir afet anında kullanılacak ekipmanları inceledi.

Ziyareti sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir AFAD Müdürlüğü’nün afet olaylarına anında müdahale edecek donanım ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Kırşehir AFAD ekibinin doğal afetlere disiplinli ve planlı şekilde müdahale edecek gerekli donanımı ve altyapısının yeterli nitelikte olduğunu belirten Vali Akın, “Afet olaylarında bilinçli hareket etmek, soğukkanlı olmak büyük önem taşır. Görüldüğü gibi, sahip olunan araç ve gereçlerimiz son derece kaliteliyken, personelimiz de olaylara çabucak müdahale edecek nitelikte ve eğitimli. Sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ilimiz genelinde etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, aynı zamanda olay sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların koordinasyonunun sağlanması konularında gereken bütün değerlendirmeleri yapacağız. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmaları da gözden geçireceğiz. Kırşehir AFAD ekibinin özverili çalışmalarda bulunacağına inanıyor, afetsiz günler diliyorum” dedi.

Vali İbrahim Akın’ın ziyareti, kurum binasında yaptığı inceleme ile sona erdi.