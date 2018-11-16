Vali Akın, Atletizm Balkan şampiyonu Urkuş Işık'ı ödüllendirdi

Balkan Kros Şampiyonası'nda şampiyon olan Urkuş Işık'ı Vali İbrahim Akın, ödüllendirdi.

Kırşehir'de spor dallarında başarılı olan sporcuları makamında kabul eden Vali Akın, spor başarısının öğrenciler kadar Kırşehir'i de gururlandırdığını söyledi.

Sportif yarışmalarda Kırşehir'in iyi seviyelerde olduğunu anlatan Vali İbrahim Akın, "10 Kasım ve Balkan Kros Şampiyonasında Genç sporcularımızdan Urkuş Işık 300 metrede 1., Fatmanur Turhan 200 metrede 1., Sevim Demirbaş da bin 500 metrede 7. olmuştur. Öğrencilerimizin başarılarının devam edeceğine inancım tamdır. Yarışmalarda derece yapan gençlerimiz, kendilerini geliştirerek daha ileri düzeyde, millî sporcu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Başarı başarının anahtarıdır"dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, okul müdürleri ve antrenörlerin de yer aldığı program, Vali İbrahim Akın'ın derece yapan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirmesi ile sona erdi.