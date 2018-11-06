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Vali Akın, Boztepe ilçesinde yatırımlar hakkında bilgi aldı

Vali İbrahim Akın, Boztepe ilçesine giderek yatırımlar hakkında bilgi aldı.


Boztepe ilçesi Kaymakam vekili Nurullah Cemil Erciyas'tan brifing alan Vali Akın, ilçede devam eden yatırımları da yerinde inceledi.


Geçiminin büyük çoğunluğunu tarım ve hayvancılıktan sağlayan Boztepe ilçesinin daha yaşanabilir bir ilçe olması, gelişen şartlara oranla daha da iyileşmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Akın, “Asfalt çalışmaları, içme suları, kanalizasyon, kurum binalarındaki iyileştirmelerin hepsi vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetler sunmak içindir. Diğer bütün ilçelerde olduğu gibi Boztepe ilçemizde de yapılan yatırımları önemsiyoruz” dedi.


İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Vali İbrahim Akın'ın Boztepe İlçesindeki programı, Malya Tarım İşletmesi'ni ziyaret etmesi ile sona erdi.

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