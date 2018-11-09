Vali Akın, devlet okullarını ziyaret ederek inceleme yaptı

Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi ve Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Akın, öğrencilere bilginin yanında değerler eğitimi de verilerek öğrenciyi hayata hazırlama gayretinde olduklarını söyledi.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı, gelişen teknolojiye ayak uyduran ve bu teknolojiyi en faydalı şekilde kullanmayı bilen nesiller yetiştirmek en büyük arzumuz. Kutsal bir mesleğe sahip olan öğretmenlerimize ve ailelere, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamakta önemli görevler düşmektedir"dedi.

Okullarda Öğretmenler odasında öğretmenlerle de toplantı yapan Vali Akın'ın ziyareti, öğrencilerle sohbet etmesi ve okul binalarında incelemelerde bulunması ile sona erdi.