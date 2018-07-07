Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 15:10

Vali Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı

Vali İbrahim Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı.

Vali Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı

07 Temmuz 2018 15:10


Ahi Stadı, spor tesisleri ve yaz spor okulları alanında incelemede bulunan Vali Akın, gençlerin sağlıklı şekilde geleceğe hazırlanmaları için spor yapmaları gerektiğini söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan’dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler alan Vali Akın, “Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalı, sporu gençlerimize sevdirmeliyiz. Gençlerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak geleceğe hazırlarken bedenen zinde olmalarını da sağlamalıyız. Özellikle yaz tatili döneminde olduğumuz bu günlerde gençlerimiz serbest zamanlarını sportif faaliyetlerde bulunarak doldurmalıdır. Gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak en büyük amacımızdır. Bu konuda devletimizin Kırşehir’de spora yönelik çok büyük tesisler yaptığını görüyoruz. Bu da gençlerimize verdiğimiz değerin göstergesidir” dedi.



Spor yapan gençlerle de sohbet eden Vali İbrahim Akın’ın ziyareti, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Cacabey Gençlik Merkezini incelemesi ve yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç