Vali Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı

Ahi Stadı, spor tesisleri ve yaz spor okulları alanında incelemede bulunan Vali Akın, gençlerin sağlıklı şekilde geleceğe hazırlanmaları için spor yapmaları gerektiğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan’dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler alan Vali Akın, “Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalı, sporu gençlerimize sevdirmeliyiz. Gençlerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak geleceğe hazırlarken bedenen zinde olmalarını da sağlamalıyız. Özellikle yaz tatili döneminde olduğumuz bu günlerde gençlerimiz serbest zamanlarını sportif faaliyetlerde bulunarak doldurmalıdır. Gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak en büyük amacımızdır. Bu konuda devletimizin Kırşehir’de spora yönelik çok büyük tesisler yaptığını görüyoruz. Bu da gençlerimize verdiğimiz değerin göstergesidir” dedi.

Spor yapan gençlerle de sohbet eden Vali İbrahim Akın’ın ziyareti, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Cacabey Gençlik Merkezini incelemesi ve yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.