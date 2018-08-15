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15 Ağustos 2018 13:04

Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

15 Ağustos 2018 13:04


Kaman Kaymakamlığı toplantı salonu’nda muhtarlarla buluşan Vali Akın, hem idareci hem de vatandaşları dinlemeye gayret ettiğini söyledi.


Mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını yerinde dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Sizler tüm sorunlarınızı gerek bizlere gerekse ilçe kaymakamlarımıza bildirin. Elimizden geldiğince bizler de bu sorunları hep birlikte çözelim. Amacımız daha güzel, daha sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek" dedi.


Toplantıya Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Ismail Hakkı Akyüz, Alay Komutanı Orhan Ekemen, Il Tarım Müdürü Kenan Şahin, Kaman Kaymakamı Murat Girgin ile beraberindeki ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.




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