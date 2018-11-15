Vali Akın: "Kırşehir, sınav başarısı kadar eğitimde de öncü"

Kırşehir'de yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye açılan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesine giden Vali İbrahim Akın, Kırşehir'in sınav başarısı kadar eğitimde de öncü olduğunu söyledi.

Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesine giden Vali Akın, Kütüphane Müdürü Şehnaz Taş'tan kütüphaneye gelen öğrenci sayısı ve faydalanılan kitaplar hakkında bilgi aldı.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yenilenen binasıyla içerisinde barındırdığı sosyal alanlarla bir kültür merkezi gibi hizmet vermeye başlayan kütüphanenin yeni konseptiyle her gün birçok kişiyi ağırladığını söyledi.

2018 yılının Ekim ayında hizmete sunulan kütüphanenin kültür hayatına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Vali Akın, “Bilindiği gibi Kırşehir, eğitim kalitesiyle marka kentlerden bir tanesi. Gerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gerek derslik sayısında gerekse sınavlardaki başarı konusunda son derece iyi bir durumdayız. 64 bin 500 kitap mevcut olan ve günlük 316 süreli yayın bulunan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanemizde toplam okuyucu sayımız 136 bin kütüphanemizin açıldığı günden bugüne, kütüphaneden günlük yararlanan vatandaş sayımız ise 3 bin. Nüfusu, 140 bin olan bir ilde okuyucu sayısının bu denli yüksek olması ilimizde kitap okumaya ilginin ne kadar üst düzeyde olduğunun göstergesidir” dedi.

Kütüphaneden günün her saatinde faydalanabileceğini anlatan Vali Akın, "Yaptığımız görevlendirmelerle de 24 saat kullanıcılarına hizmet veren, son derece ferah ve beş katlı modern kütüphanemizde çocuklar, yetişkinler ve engelliler için ayrı bölümler ve kafeteryalar mevcut. Kütüphaneye gelen çocuklar bir salonda ders çalışıp kitap okuyabilirken, bir başka salonda satranç ve benzeri oyunlar oynayabiliyor. Bilgisayarların bulunduğu salonda kullanıcılar araştırmalar yapabiliyor. Kitap okuyarak dinlenmek isteyenler için bile ayrı bölümler var. Tüm çocuklarımızı, vatandaşlarımızı buraya dinlenmek niyetiyle bekliyor, burayı bir sosyal etkinlik alanı gibi değerlendirmelerini istiyoruz.

Kırşehir yetiştirdiği şairler, yazarlar ve edebiyatçılarıyla da bilinen bir şehrimiz. Aşıkpaşa, Arapça ve Farsçanın yaygın kullanıldığı dönemde öz Türkçe eserler vererek, Türkçemize verdiği katkılarla bilinen bir şair ve yazarımızın en büyük eseri Garipname'dir. Türkçeye yaptığı katkılarla bilinen Aşıkpaşa'nın adının bu kütüphaneye verilmesi son derece anlamlı. Bu da kütüphanemizin özgünlüğünü ortaya koyan bir konudur”diye konuştu.