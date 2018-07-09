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09 Temmuz 2018 13:14

Vali Akın, Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemede bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemede bulundu.

Vali Akın, Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemede bulundu

09 Temmuz 2018 13:14


Ziyaretinde Vakıf Müdürü Atakan Alan’dan kurumda yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Akın, Kırşehir’de yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza vakıf aracılığı ile nakdi ve aynî yardımlar yapıldığını söyledi.



Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımıza vakfımızca yiyecek, giyecek, yakacak, eğitim, sağlık, barınma, nakdi ve diğer konularda yardımlar yapıldığını belirten Vali İbrahim Akın, “İlimizde yardıma muhtaç insanlarımızın her zaman yanında olmaya, sorunlarını gidermeye gayret edeceğiz. Vatandaşlarımıza yapılan yardımın ayrım gözetmeksizin, eşit şekilde yapılması gerekmektedir. Bizlerde yardımların bu yönde yapılması konusunda çalışanlarımızdan hakkaniyetli davranmalarını bekliyoruz” dedi.




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