Vali Akın: "Kış aylarını sağlıklı geçirmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz"

2018-2019 yılı karla mücadele ve kış tedbirleri toplantısında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Kış aylarını sağlıklı geçirmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Toplantının açılışında konuşan Vali İbrahim Akın, kış mevsiminde alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirildiğini söyledi. Yaklaşan kış mevsiminde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak trafik güvenliğinde yaşanan sorunların da toplantıda ele alındığını belirten Vali Akın, “Kış aylarının ağır şartlarda geçeceğini düşünerek, sorunların tespitine yönelik kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, kurumlarımızın kışa hazırlıklarının hem makine hem de ekipman yönüyle gözden geçirilmesi ve olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek trafik kazalarının oluşturacağı sorunlar karşısında hangi tedbirlerin alınması gerektiği konularını bu toplantıda değerlendirip planladık. Görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımız da kış şartlarına hazır olmalıdır. Amacımız, kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirmektir” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğünce sunum yapılması ve kış mevsiminde alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi. Toplantıya; Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Vekili Yrb. Suat Orhan, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.