Vali Akın, Kültür ve Turizm Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Müdürlüğü müdür vekili Eyüp Temur’dan bilgilere alan Vali Akın, kurum birimlerini de gezerek personelden yaptığı işler ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada Kırşehir’in zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, Kırşehir’in zengin kültürü ve turistik değerlerinin tanıtılması gerektiğini söyledi.

Ahi Evran-ı Veli’nin, Cacabey’in, Aşık Paşa’nın ve daha nice tasavvuf ve bilim adamlarının ve Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’deki kültürel mirasın gelecek nesillere taşıması gerektiğini belirten Vali Akın, “Ahiler diyarı Kırşehir’de turizm çalışmaları hız kazanmalıdır. Kültür ve tarih arasındaki bağı korumalı, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız. İlimizde yürütülen kültürel ve turizm alanlarında yapılan çalışmaların da yakın takipçisi olacağız. Özellikle sahip olduğumuz termal kaynaklar sağlık turizmine kazandırılmalıdır. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Amacımız Kırşehir’i daha tanınır, daha çok turist ağırlayan bir şehir haline getirmektir” dedi.

Ziyaret, Valinin Şube Müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından kurumda yaptığı inceleme ile sona erdi.