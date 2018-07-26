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26 Temmuz 2018 10:07

Vali Akın, kurban bağışına destek istedi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ’Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına destek istedi.

Vali Akın, kurban bağışına destek istedi

26 Temmuz 2018 10:07


Kırşehir Müftülüğüne yaptığı ziyaret sırasında kampanya ile ilgili konuşan Vali İbrahim Akın, bağışlanan kurbanların dünyanın çeşitli ülkelerindeki mazlum ve mağdur insanlara ulaştırılacağını söyledi.


Kurbanların İslami usullere göre kesilerek ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarına, afet bölgelerine ve kıtlıkla mücadele eden ülkelerde yaşayan insanlara ulaştırılacağını belirten Vali Akın; “Bağışlanan kurbanlar yurt içinde ve dünyanın 145 farklı ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın işbirliği ile başlatılan “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” isimli kampanyaya halkımızdan destek bekliyoruz. Temelinde yardımlaşma ve dayanışma olan Kurban Bayramı vesilesi ile kampanyaya destek vererek duyarsız kalmayalım. Sofrası herkes açık olan, her zaman mağdurların yardımına koşan Ahi Evran’ın torunları olan Kırşehirliler ’in bu kampanyaya destek vermelerini bekliyorum” dedi.


Yurt içinde 850 lira yurt dışında ise 625 lira olarak belirlenen Kurban Bağış Kampanyasının 20 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceği ve Kurban Bağışı Kampanyasına Vali İbrahim Akın’ın da bağışta bulunduğu öğrenildi.




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