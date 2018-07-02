Vali Akın, kurum ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü inşaatını gezerek yetkililerden bilgiler alan Vali İbrahim Akın, ardından yapımı yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacak olan erkek yetiştirme yurdunda incelemelerde bulundu.

Sosyal Bilimler Lisesi, Cacabey ve Cumhuriyet Ortaokulları, Kırşehir Lisesi ve Bağbaşı Mevkiinde yeni yapılan anaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Akın, devletin vatandaş hizmetin en iyisini sunmak için yeni hizmet binalarının yapımına önem verdiğini belirtti.

Binalar tamamlandığında vatandaşlara hizmeti en iyi ve en kolay şekilde sunmayı hedeflediklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Okul binaları tamamlandığında ilimiz eğitimine büyük katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul binalarına çok önem veriyoruz. Yapımı devam eden kurum ve okul inşaatlarının yakın takipçisiyiz. Amacımız vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde vermek, öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda geleceğe hazırlamaktır” dedi.