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Vali Akın, kütüphane binasında incelemede bulundu

Vali İbrahim Akın, fiziki yerleşimi tamamlanan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali İbrahim Akın, fiziki yerleşimi tamamlanan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.


Vali Akın, kütüphanenin bugünden itibaren üye kayıtlarına başlayacağını belirtti.


Yapımı tamamlanan ve yakın zaman sonra hizmete açılacak olan Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, ziyaretinde Kütüphane Müdürü Şehnaz Taş'tan bilgiler aldı.



Kütüphanenin yapımının birkaç eksik dışında tamamlandığını belirten Vali Akın, bugünden itibaren üye kayıtlarının başlayacağını söyledi. Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nin Kırşehir'de ki eğitim kalitesine önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını ifade eden Vali Akın, “Kütüphaneler verimli şekilde kullanıldığı zaman çok fayda sağlayacak önemli mekânlardır. İlimizdeki okuma oranına katkılarda da bulunacak olan kütüphanemiz, gençlerimizin kitap okumaları, ders çalışıp sınavlara hazırlanmaları için büyük fırsat olacak. Kitap ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturacak olan 5 katlı kütüphanemiz, her kesimden okuyucunun ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte” dedi.

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