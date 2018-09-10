Vali Akın: "Milletin refahı için jandarma teşkilatına önemli görev düşüyor"

Vali Akın, milletin refahı için önemli görev yaptığını söyledi.

Vali Akın, Kırşehir'e Jandarma Komutanı olarak atanan J. Alb. Ferhat Kuran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Tören mangası tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatı mensuplarının daima üstün görev anlayışıyla hizmet ettiğini söyledi.

Kamu düzenini korumak, milletin refahı, huzuru ve güvenliğini sağlamak adına jandarma teşkilatının önemli görevler yürüttüğünü belirten Vali İbrahim Akın, “Jandarma personelimiz vatandaşlarımızla diyaloglarını en iyi seviyede tutmalıdır. Günün her saatinde yoğun çalışmalar sergileyen jandarma teşkilatımıza inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Vali Akın'ın ziyareti, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran'dan çalışmaları ve personel durumu hakkında bilgiler alması ile sona erdi.