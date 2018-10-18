Vali Akın, okullarda incelemelerde bulundu

Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Akın, okul idarecilerinden bilgi alarak okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim durumlarını öğrendi.

Okullarda öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Akın, öğrencileri bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran, ülkemize faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlama gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kırşehir'de eğitim kalitesinin oldukça iyi seviyede olduğunu belirten Vali Akın, “Kırşehir, ülkemizin eğitim konusunda en başarılı illerinden birisidir. Bu başarı eğitim camiamızın ve velilerimizin eğitim hayatına verdiği önemin göstergesidir. İlimizdeki eğitim kalitesini korumak, daha da ileri noktalara taşımak adına çalışmalar yürütülmektedir. Amacımız, öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli ortamlarda, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.

Eğitim süreci ailede başlar, okul döneminde öğretmenlerle devam eder. Hedefimiz, öğrencilerimize bilgi aktarmanın yanı sıra millî ve manevî değerlerimizi benimsemiş, bilimi ve insani değerleri üstün tutan bir nesil yetiştirmektir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, sadece sınavlarda değil hayatın her alanında başarılı olmak için kendilerini geliştirmelidir. ” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Vali İbrahim Akın'ın programı, okul binalarında yaptığı incelemeler ile sona erdi.