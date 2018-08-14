Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kırşehir’i bulunduğu noktadan bir adım daha ileriye taşımak için ilimizin bütün dinamikleri ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalarda amaçlarının Kırşehirlilere daha kaliteli hizmetler sunmak olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Kırşehir, üst düzeyde bir çok bürokrat ve başarılı iş adamları bulunan bir şehir. Özellikle hayvancılıkta gözle görülür bir gelişme ve büyüme kaydeden Kırşehir’de Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz.

Kültür ve turizm açısından zengin olan ilimizin daha iyi tanıtılması gerekiyor. Eğitimde marka olan ilimizde eğitim-öğretim kalitesi yüksek seviyede. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de ilimizin eğitim kalitesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yönetim anlayışımız gereği yaptığımız her işte ortak aklı esas almaktayız. İş adamlarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ile birlikte hareket ederek ilimizi geliştirip kalkındırmaya çalışacağız” dedi.

Kırşehirliler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ise konuşmasında, Kırşehir’in kalkınması ve gelişmesi yönünde yapılacak bütün çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.