Vali Akın, "Petlas A.Ş. ülkemiz ve Kırşehir ekonomisine katkı sunuyor"

Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas A.Ş.,'yi ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Vali Akın, fabrikanın Türkiye ve Kırşehir ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Ziyaretinde Petlas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, tarafından karşılanan Vali İbrahim Akın, fabrikayı gezerek bilgiler aldı.

Petlas'ın hem Türkiye ekonomisi ile birlikte Kırşehir ekonomisine de katkı sunduğunu anlatan Vali Akın, "Kaliteli ve sağlam üretmeye özen gösterilen Petlas ürünleri dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuluyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretimler yapan Petlas, belirlediği vizyon ile dünya pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. Her türlü kara taşıtının yanı sıra uçak, traktör ve iş makinesi lastiği üreten Petlas'ın alanında en iyisi olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Vali tarafından yapılan ziyaret fabrika alanının gezilmesi ve incelenmesi ile son buldu.