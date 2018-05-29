Vali Akın, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İftar sonrasında yaptığı konuşmada Vali Akın, şehit aileleri ve kahraman gazilerle rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayı vesilesiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İftar programını, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini şehitlerin yakınları ve gazilerle paylaşmak amacıyla düzenlediklerini belirten Vali Akın, “Şehitlik ve gazilik, yüce dinimiz ve milletimiz nezdinde en yüksek makamlardan biridir. Çünkü şehitlik ve gazilik, mukaddes değerler uğruna verilen can ve akıtılan kan ile elde edilmekte olan iman ve inançla kazanılmaktadır. Topraklarımızın Türk yurdu olmasında Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, güneydoğuda, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Operasyonu sırasında önce vatan, önce bayrak diyerek canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin gözünde en müstesna yerdedir. Gazilerimize ve şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, şehit ailelerimize destek olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek en ulvi görevimizdir. Devletimiz, şehit ve gazilerimizin ailelerine gereken desteği vermektedir. Bu iyileştirmeler her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu duygularla, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmasında; “Bugün ülkemizde özgürce yaşıyor, huzurlu bir ortamda iftarımızı açıyorsak tüm bunları şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri de bizlere, devletimize emanettir. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Atalarımız tarihten bugüne bu toprakların vatan olması için şehitler verdiler. Bizler de onların emanetlerine sahip çıkmak için mücadele veriyoruz. Kim bu vatana, devlete kast ederse karşısında her zaman bu aziz milleti bulacaktır. Bu düşüncelerle, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat diliyorum. Hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum” diye konuştu.