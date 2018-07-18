15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaman Kaymakamlığı, Kaman Gençlik Merkezi, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından organize edilen projede, şehit çocuklarının Ömer Halisdemir’e yazdığı mektupları Niğde’ye yürüyerek götüren Kaman PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlunu Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kaman PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu’nun bu örnek davranışının milletimizin 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’e duyduğu minnetin ifadesi olduğunu söyledi.

Türk Milletinin manevi değerlerimize bağlı kaldığını ve şehitlerimizi unutmadığını belirten Vali Akın, “15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin ve Ömer Halisdemir gibi kahramanlarımızın dik duruşu ve güçlü dirayeti karşısında başarısızlığa uğramıştır. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, gelecek nesillerin de bu kahramanlarımızı tanımasını sağlayacağız"dedi.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin’in de yer aldığı ziyarette, Vali tarafından PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu’na plaket verildi.