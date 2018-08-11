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11 Ağustos 2018 08:58

Vali Akın, Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Ahilik Haftası kutlama programı hakkında bilgi aldı.

Vali Akın, Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti

11 Ağustos 2018 08:58


Yaptığı kamu kurumları ziyaretleri ile brifing alan Vali Akın, Ticaret İl Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Ahilik Haftasının Kırşehir’e ve ahilik kültürüne yakışır bir şekilde kutlanması için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Ticaret İl Müdürlüğünün tüketici haklarının korunması noktasında önemli görevler ifa ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Özellikle son dönemde artan İnternet dolandırıcılığının önüne geçmek, vatandaşlarımızın aldıkları ürün ve hizmetlerde yaşadıkları hak kayıplarını önlemek ya da bu kayıpları geri almak için yapılan çalışmalarda Tüketici Hakem Heyetine çok iş düşmektedir. İlimizde Tüketici Hakem Heyetine ayda ortalama 100 civarında başvuru yapılmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın hakkını aradığının bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın hak arama konusunda bilgilendirilmesi de bu konuda önem taşımaktadır” dedi.



Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı’nın kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardığı ziyaret, Vali Akın’ın kurum binasında yaptığı inceleme ile sona erdi.




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