Vali Akın, yurt binalarında incelemelerde bulundu

Vali İbrahim Akın, KAEÜ'si içerisinde yer alan yurt binalarında incelemelerde bulundu.

Üniversite yerleşke alanı içerisinde yer alan 2 bin 664 kapasiteli binada incelemelerde bulunan Vali Akın, üniversite yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Akın'ın üniversite ziyaretine; Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Üniversite Genel Sekreteri Zeki Küçük, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Faruk Şahin eşlik etti.

Modern şekilde inşa edilen yurt binalarının kalitesi ve çok fonksiyonlu olmasının eğitim-öğretim hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Vali İbrahim Akın, kampüs içerisinde bulunan yurtların özellikle kız öğrencilerimizin konaklama sorununu çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olduğunu ifade eden Vali Akın, “Üniversitemiz, inanıyorum ki gelişen eğitim kalitesi ile ülkemizin en gözde üniversitelerinden biri olacaktır. İçerisinde barındırdığı yurt binaları da öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görmeleri için önemli mekanlar"dedi.