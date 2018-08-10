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10 Ağustos 2018 11:24

Vali Akın, "Ziraat Odası çiftçiye her türlü desteği sağlayan bir kuruluş"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ziraat Odadı Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Akın,

10 Ağustos 2018 11:24


Ziraat Odası Başkanı Bekir Tan’dan bilgiler alan Vali Akın, Ziraat Odasının çiftçiye destek sunduğunu söyledi.


Ziraat Odalarının çiftçilere her türlü desteği sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Ziraat Odaları ülkemiz ve çiftçimiz için çok büyük hizmetler yapmaktadır. Ziraat odaları çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunlarının hükümetimize iletilmesi, sorunlara çözümler üretilmesi, üretim artışını sağlamak gibi konuda çiftçimize yardımcı olan bir kurumdur. Özellikle geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlayan ilimizdeki tarımsal faaliyetleri önemsiyoruz. Ziraat Odası yönetimine yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyorum” dedi.




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