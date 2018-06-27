Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 12:43

Vali Akın’dan sınav mesajı

Türkiye genelinde 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavlara katılacak öğrencilere Vali İbrahim Akın başarı diledi.

Vali Akın’dan sınav mesajı

27 Haziran 2018 12:43


Kırşehir’de 36 binada 8 bin 49 öğrencinin katılacağı sınavla ilgili açıklamada bulunan Vali Akın, "Üniversite dönemi, gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatına yön veren en önemli süreçlerden birisidir. Küçük yaşlarda başlayan uzun eğitim maratonu, öğrencilerimizin hayalini kurduğu mesleğe kavuşturacak olan üniversite giriş sınavlarına kadar devam etmektedir.



Sınav süreci, gece gündüz demeden çalışan, hem okul derslerini hem de sınav telaşını bir arada götüren öğrencilerimiz ve onların her zaman destekçisi olan aileleri ve öğretmenleri için zor bir dönemdir. Öğrencilerimiz, bir yandan sınava sıkı bir şekilde hazırlanırken bir yandan da öğrenme sürecini direkt olarak etkileyen kaygı ve heyecanla baş etmeyi öğrenmektedir.



Sınav başarısının en önemli şartlarından birisi de hiç kuşkusuz rahat ve yerinde bir kaygı düzeyiyle sınava girmektir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacak ve hak ettiği başarıya ulaşacaklardır.



Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlar için büyük anlam ifade eden bu sınavın sakin bir ortamda ve sorunsuz geçmesi bizim önceliğimizdir. Bunun için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın da sınav merkezlerine yakın noktalarda gürültü yapılmaması konusunda hassasiyet göstereceğine inanıyorum"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç