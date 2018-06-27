Vali Akın’dan sınav mesajı

Kırşehir’de 36 binada 8 bin 49 öğrencinin katılacağı sınavla ilgili açıklamada bulunan Vali Akın, "Üniversite dönemi, gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatına yön veren en önemli süreçlerden birisidir. Küçük yaşlarda başlayan uzun eğitim maratonu, öğrencilerimizin hayalini kurduğu mesleğe kavuşturacak olan üniversite giriş sınavlarına kadar devam etmektedir.

Sınav süreci, gece gündüz demeden çalışan, hem okul derslerini hem de sınav telaşını bir arada götüren öğrencilerimiz ve onların her zaman destekçisi olan aileleri ve öğretmenleri için zor bir dönemdir. Öğrencilerimiz, bir yandan sınava sıkı bir şekilde hazırlanırken bir yandan da öğrenme sürecini direkt olarak etkileyen kaygı ve heyecanla baş etmeyi öğrenmektedir.

Sınav başarısının en önemli şartlarından birisi de hiç kuşkusuz rahat ve yerinde bir kaygı düzeyiyle sınava girmektir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacak ve hak ettiği başarıya ulaşacaklardır.

Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlar için büyük anlam ifade eden bu sınavın sakin bir ortamda ve sorunsuz geçmesi bizim önceliğimizdir. Bunun için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın da sınav merkezlerine yakın noktalarda gürültü yapılmaması konusunda hassasiyet göstereceğine inanıyorum"dedi.