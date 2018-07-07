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07 Temmuz 2018 15:30

Vali Akın’ın eşi Saliha Akın, Çocuk Destek Merkezinde düzenlenen yılsonu sergisi açılışına katıldı

Kırşehir Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM)in yıl sonu sergi açılışı Vali İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın’ın katılımı ile gerçekleşti.

Vali Akın’ın eşi Saliha Akın, Çocuk Destek Merkezinde düzenlenen yılsonu sergisi açılışına katıldı

07 Temmuz 2018 15:30



Vali İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, sergiyi gezdikten sonra yaptığı konuşmada, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların hayata hazırlanmasında önemli olduğunu söyledi.



Devletin koruması altındaki çocuklara her türlü desteğin verildiğini belirten Saliha Akın, “Devletimizin bizlere verdiği imkânları en iyi şekilde kullanarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın gayretinde olacağız. Kimsesiz çocuklarımızla sık sık bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. Çocuklarımız, kaldıkları kurumlarda çeşitli kurslar alarak sosyalleşiyor ve geleceğe hazırlanıyorlar. Bu sergiyi hazırlayan çocuklarımızı ve hocalarını kutluyorum” dedi.



Halk Eğitim Merkezi desteği ile açılan el sanatları, müzik, resim, dikiş-nakış, keçe çalışmaları ve ahşap boyama gibi eserlerin yer aldığı sergi, Saliha Akın ve diğer protokol eşleri tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.




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