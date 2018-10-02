Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, huzur evinde yaşlılarla bir araya geldi

Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzur evinde kalanları ziyaret etti.

Huzur evi sakinleri ile bir araya gelen Saliha Akın'a Milletvekili Mustafa Kendirli'nin annesi Ayten Kendirli, Belediye Başkanı eşi Zerrin Bahçeci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve eşi Münire Baykara, Kırşehir'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri, huzur evi yöneticileri ve eşlik etti.

Saliha Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında, huzur evinde kalan büyüklerimizin hayatlarını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin en büyük temennileri olduğunu söyledi. Akın, “Hayat tecrübeleri ile bizlere de yol gösteren büyüklerimizi sık sık ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizleri zorluklarla, büyük fedakarlıklarla büyüten değerli büyüklerimizin haklarını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sadece bugün değil, her gün göstermeliyiz. Yaşlılarımıza sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız milletçe onlara verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Bu duygularla, tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor; sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.