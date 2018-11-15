Vali İbrahim Akın: "Gazetecilerin mesleki çalışmalarını önemsiyoruz"

Vali Akın, yerel de gazetecilerin yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını söylediği açıklamasında, "Ekonomik dalgalanmalar her alanda kendini gösterdi. Kırşehir'de birliktelik ruhu ile bu süreç aşılacaktır. Mesleki çalışmalarınızı önemsiyoruz"dedi.

Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından misafir edilen Vali Akın'a, Cemiyet Başkanı Sait Yanık, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın özlü sözlerinin yer aldığı bir saat ve yerel medyada yaşanan sorunların anlatıldığı yazılı bilgi notu verdi.

Kırşehir'de gazetecilerin yaşadığı sorunların anlatıldığı notta 'Bayrağa Saygısızlık' nedeniyle inceleme başlatılan Gazeteciler Cemiyetlerinin logosunun yer aldığı yasa hakkında bilgi sunan Yanık, "2005 yılında konan fakat uygulanmayan yasa nedeniyle Türkiye genelinde bir çok cemiyet hakkında 'bayrağa saygısızlık' gerekçesi ile inceleme başlatıldı. Yasa kapsamında gereğinin yapılacağını önemle düşünüyoruz. Gazetecilerin devletin yanında olduğunu bildirir saygısızlığın ise söz konusu olmadığını belirtiriz.

Kamu yararına görev yapan meslektaşlarımın görev alanlarında yaşadığı sorunların şeffaflaştırılması ise en önemli talebimizdir. Milli Emlak Müdürlüğüne cemiyet olarak verdiğimiz basın çalışanları olarak oluşturmak istediğimiz 'basın konutu' dilekçemizin ise tekrar incelenmesini talep ediyoruz"dedi.

Vali Akın'ın Kırşehir genelinde gazetecilere yaptığı ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müdür Vekili Fatma Kara'da eşlik etti.