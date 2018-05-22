Vali İbrahim Akın, görevine başladı

Kırşehir’li bürokratlar tarafından resmi törenle karşılanan Vali Akın, düzenlediği basın toplantısında Ahiler diyarına Vali olarak gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Ahi şehri, “Bozkırın Tezenesi” merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın memleketi, aşıklar ve ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri Kırşehir’e Vali olarak atanmaktan çok büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Akın, "18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2018/11819 sayılı Kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile atandığım Kırşehir Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Ahi şehri, Ahilik teşkilatının başkenti bozkırın tezenesi büyük usta Neşet Ertaş’ın memleketi, aşıklar ve ozanlar diyarı tarih ve kültür şehri Kırşehir’e vali olarak atanmaktan çok büyük bir onur duyuyorum" dedi.

Yönetimde temel yaklaşımın insanı merkeze alan bir yapı olacağını anlatan Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı hesap verebilen katılıma açık toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan güler yüzlü bir yönetim olacaktır. Kırşehir’de önceden başlanmış ve devam etmekte olan projelerin titizlikle takibini yapacak. Henüz başlanmamış projelerin ise biran önce uygulamaya geçirilmeye noktasında gerekli adımları atacağız. 24 Haziran seçimlerinde vatandaşın hür iradesinin en sağlıklı şekilde sandığa yansımasının sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır"