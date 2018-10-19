Vali İbrahim Akın: "Muhtarlar, görevlerini önemseyerek yapıyor"

Kırşehir'de muhtarlar, 'Muhtarlar Günü' nedeniyle düzenlenen programlarda Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Bahçeci ile bir araya geldi.

Muhtarların yaptığı ziyarette konuşan Vali Akın, muhtarların görevlerini önemseyerek yaptıklarını söyledi.

Muhtarların yerel demokrasinin temsilcileri olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, konuşmasında, "Muhtarlar, yerel demokrasinin en önemli temsilcilerindedir. Devletin yönetim idaresi muhtarlardan başlar. Vatandaşlarımızın devlete açılan kapısıdır. Dolayısıyla vatandaşla devlet arasındaki en önemli köprü vazifesi görenler muhtarlardır.

Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını bizlere iletirler bizler de bu sorunlara birlikte çalışarak çözümler üretiriz. Yaptıkları görevlerin önem ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak muhtarlarımızın değerini iyi anlamalıyız" dedi.

Muhtarlara idarenin yerelde başlayıp devletin üst makamlarına kadar devam ettiğini anlatan Kırşehir Valisi Akın açıklamasında, "İdare yerelden başlar devletimizin en üst makamına kadar devam eder. Muhtarlarımız da bu yönetim sistemi içerisinde yer alan, vatandaşımızın devlete en yakın kapısı olan kişilerdir. Sorumluluğunu taşıdığınız vatandaşlarımızın sorunlarını üst makamlara ileterek aracı bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin gelişmesine oranla muhtarlarımızın da özlük hakları ve çalışma sisteminde önemli değişiklikler olmaktadır. Bu imkanlar daha da artacaktır"diye konuştu.

Muhtarlar günü ile ilgili düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise muhtarların yaptıkları görevleri itibari ile önemli kişiler olduğunu belirttiği açıklamasında, "Devletimiz de, bizler de muhtarlarımızın değerinin farkındayız. Muhtarlarımız için iyileştirme çalışmaları yapıldı, bundan sonra da devam edecektir”ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek programı, Muhtarlar Derneğince Vali Akın ve Belediye Başkanı Bahçeci'ye çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.