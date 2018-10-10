Vali İbrahim Akın: "Olovo'da Ahi Evran-ı Veli Camii'nin inşaatına başlanmış olması son derece anlamlı"

Kardeş şehir temasları kapsamında Kırşehir'e gelen Bosna Hersek'in başkenti Saray Bosna ve Olovo şehirleri heyeti, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'ten gelen misafirlerimizi Ahiliğin başkenti, kültür ve medeniyet kenti Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki şehir dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle daha da ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “2013 yılında Kırşehir Belediyemiz ve Olovo Belediyesi arasında Kardeş şehir protokolünün imzalandığını öğrendim. Bu kardeşlik hukuku kapsamında, belediyemiz öncülüğünde Olovo'da Ahi Evran-ı Veli Camii'nin inşaatına başlanmış olması son derece anlamlı.

İki ülke arasındaki dostluk bağları, bu tür ziyaretler ve yapılan projeler ile daha da pekişecektir. Türk toplumunda, Bosna Hersek'in ayrı bir yeri vardır. Ben de daha önce Saray Bosna'da bulunma fırsatını buldum. Bosna'da Osmanlı'nın ruhunu hissediyorsunuz. Bu dostluk ve kardeşlik bağı içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütmekteyiz. Sizleri ilimizde görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum” dedi.

Saraybosna İl Müftüsü Enes Ljevakovic ise konuşmasında, “İki ülke arasında yapılan bu ziyaretleri önemsiyoruz. Türk Devleti bizlere her zaman destek veriyor. Bosna Hersek, yapılan bu yardımları ve iyilikleri unutmayacaktır. Türkiye ne kadar güçlü olursa, biz de ülkemizde o kadar rahat yaşıyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Kırşehir Valimize, Belediye Başkanlığına ve Kırşehir halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kardeşlik ilişkilerimiz tüm hızıyla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Saraybosna İl Müftüsü Enes Ljevakovic, Olovo Müftüsü ve Baş İmamı Esad Pepiç ve diğer ilçe müftülerinin yer aldığı ziyaret, Vali Akın ve misafirler arasında yapılan sohbet ile sona erdi.