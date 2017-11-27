Vali Necati Şentürk, ‘teşvik ve destekler’ toplantısına katıldı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Necati Şentürk, Bakanlık tarafından yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri konularında firmalara bilgiler verileceğini söyledi.

Reel sektöre yönelik desteklerin bilinirliğini artırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin ilimizdeki firmaları ziyaret ettiklerini belirten Vali Necati Şentürk, “Ekonomisi güçlü olan ülkenin askeriyesi ve milli savunması da güçlü olur.

Milli savunması güçlü olan ülkenin diplomasisi de güçlü olur ve böylelikle uluslararası ortamda sözü dinlenir. Biz de Kırşehir olarak mutlaka sanayileşmeli, ihracatımızı artırmalıyız” dedi.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yurdal Şahin de konuşmasında, “Kırşehir’de 11 firmayı ziyaret ederek sorunları yerinde dinledik. Bir kısmına çözüm bulmaya çalıştık, bir kısmını da Bakanlığımıza sunmak üzere rapor haline getirdik. Bütün bunlar, özel sektör yatırımlarının ve ihracatın artması için yapılan çalışmalardır” diye konuştu.