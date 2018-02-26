Ziyaretinde İl Göç İdaresi Müdür Vekili Osman Demir’den bilgiler alan Vali Necati Şentürk, kurumun en önemli görevinin göçmenleri kayıt altına almak olduğunu söyledi.

İl Göç İdaresi’nde milletin şefkatine sığınan göçmenlere en iyi şartlarda ve hızlı bir şekilde hizmet verildiğini belirten Vali Necati Şentürk, “Evlerinden, yurtlarından ve topraklarından sürülen mazlum ve mağdur insanların sığındığı ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti devleti gelmektedir. Kırşehir’de göçmenlerin yaşadığı en güvenilir iller arasındadır"dedi.

Dünyada en çok göçmen kabul eden ülkenin de Türkiye olduğunu ifade eden Vali Şentürk, "Dünyada en çok göçmen kabul eden ülke Türkiye’dir. Ülkemizin güvenli, kardeşlik hukuku içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst seviyede olduğu Kırşehir ilinde 15 bin civarında göçmen yaşıyor. Bunun yanı sıra devlet olarak ülkemize sığınan mazlumlara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da din, dil ve ırk farkı gözetilmeden eşit şekilde hizmet veriyoruz.

Fiziki olarak modern bir yapıya sahip olan İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzde göçmenlere ayrım yapmadan kaliteli ve hızlı hizmet verilmektedir. Başarılı çalışmalarıyla diğer illere de örnek olan Göç İdaresi Müdürlüğü’müze Valilik olarak her türlü desteği vermekteyiz" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdür vekili Osman Demir’den kurumda yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Necati Şentürk’ün ziyareti, çeşitli işlemler için kuruma gelen göçmenlerin sorunlarını dinlemesi ile sona erdi.