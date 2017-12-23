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23 Aralık 2017 09:01

Vali Şentürk, muhtarları ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, muhtarları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Şentürk, muhtarları ziyaret etti

23 Aralık 2017 09:01


Aşıkpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Kurutluoğlu ve Kervansaray Mahallesi Muhtarı Şaban Solak’ı ziyaret eden Vali Necati Şentürk, devletin vatandaşa ulaşması için muhtarların köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Ziyaretinde muhtarlardan mahallede yaşayan zor durumdaki vatandaşlar hakkında bilgi alan Vali Şentürk, “Muhtarlarımız, mahallede sorunları olan ve muhtaç vatandaşlarımızı mutlaka bildirsinler. Ayrıca, muhtarlarımız vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırmalı, vatandaşlarımıza her zaman güler yüzle yaklaşmalıdır. Muhtarlık, demokrasinin temel taşlarından biridir. Demokraside önce mahalli idareler iyi yönetilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtarlarımıza çok önem vermekte halkın seçtiği muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaret, Vali Şentürk’ün muhtarlarla yaptığı görüşme ve istişare ile sona erdi.




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