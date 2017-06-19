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19 Haziran 2017 17:28

Vali’den Abdallara 40 bin liralık kıyafet sözü

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde AK Parti Genel Merkez Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan’ın katılımı ile gerçekleşen amatör sporculara eşofman dağıtımı töreninin de konuşan Vali Necati Şentürk, Abdallar gurubuna 40 bin liralık kıyafet sözü verdi.

Vali’den Abdallara 40 bin liralık kıyafet sözü

19 Haziran 2017 17:28


Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde konuşan Vali Necati Şentürk, Abdalların büyük bir kültür mirasının temsilcileri olduklarını söyleyerek 40 bin liralık kıyafet yardımında bulunacaklarının sözünü verdi.


Vali Necati Şentürk, konuşmasında, “Her şey size helal olsun. Bu güzellikleri Vali, karşılıksız bırakmaz. Büyük bir kültürün temsilcilerisiniz. 30 davul 30 zurna hepsi uyumlu. Bu bir çalışmanın, bu bir kültürün eseridir. Bu kültürü biz yaşatmalıyız.


Bu kültürü Allah nasip ederse yaşatacağız. Bu ekibi devam ettireceğiz. Güzel bir gösteri güzel bir şov. Töremize, örfümüze Kırşehir’imize uygun bir gösteri yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yakın bir zamanda şölen yapacağız. Sizler bu kültürün büyük bir parçasısınız. Sizler bu kültüre hizmet eden birer kahramanlarsınız. Çocuklarımıza da bu kültürü aşılamalıyız. Bunu tüm Türkiye’ ye de tanıtmamız gerekiyor. Abdal, kelimesi yanlış anlaşılmamalı, soyunuzda da Baba İlyas gibi bir büyük tasavvuf ehli var. Elbiseleriniz bakıyorum uymuyor tek tip elbise olması lazım, dolayısıyla sizlere karar verdim. 40 Bin lira tutarında kıyafet yardımında bulunacağım.”


Tören AK Parti Genel Merkez Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan’ın amatör kulüplere eşofman yardımı ile devam etti.




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