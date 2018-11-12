Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, istifa ederek AK Parti'den Mucur İlçe Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

Kırşehir'de uzun yıllar Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde bulunan Osman Demir, görevinden istifa ederek, Mucur İlçe Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Görevinden istifa etmesi sonrası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programda konuşan Demir, gazeteciler tarafından düzenlenen destek toplantısının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Ağalar Konağında düzenlenen destek toplantısına; Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil Çalışır, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ve basın organları temsilcileri katıldı.

Görevinde olduğu sürece basın çalışanlarına ve yayın kuruluşlarına Osman Demir'in destek sunduğunu ifade eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Demir'in aday aday olmasının basın camiasını sevindirdiğini ve aday olması halinde Mucur ilçesinde büyük hizmetler sunacağına inandığını söyledi.

Siyasette 'ben' diye bir şey olmadığını anlatan ve 'biz' olmanın daima kazandıracağını ifade eden Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir ise konuşmasında, " Devletimin bana görev verdiği her makamda Kırşehir'e hemşehrilerime, basın mensubu arkadaşlarımıza hizmet etmeye, her türlü katkıyı vermeye çalıştım. Mucur'lu hemşehrilerimden gelen yoğun istek ve talepler üzerine görevimden ayrılarak Mucur Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmaya karar verdim. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Siyasette ben diye bir şey yok. Biz olmak zorundayız. Ben Mucur'daki tüm hemşehrilerimin sorunlarını çözümlemek ve beklentilerini yerine getirmek için siyasete giriyorum. Gazeteciler olarak böyle bir toplantı düzenlemeniz beni duygulandırdı. Görev sürem içinde sizlere elimden gelen katkı ve desteği vermeye gayret ettim. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana sizlere bir hakkım geçmişse onu da helal ediyorum” diye konuştu.