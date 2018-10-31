Yağışlarla birlikte kuşlar, Seyfe Gölüne akın ediyor

Son yağışlarla birlikte Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'nde su seviyesi yükselirken, bölgeye akın eden kuşlar büyük ilgi görüyor.

Yağışların olduğu dönemlerde Seyfe Gölüne kuş akını olduğunu söyleyen Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, bölgede bir kaç günlük yağışla yüzde 15-20 civarında su artışı yaşandığını ifade etti.

Çetiner, "Tek çaremizin yağışlar olması bizi üzüyor. Buna rağmen kuşlarımız geldi. Gelmek zorundalar. Dünyada 4 adet göç yolu var bunlardan iki tanesi ise Türkiye'de önemli noktalardan bir tanesi de Seyfe Gölünden geçiyor. Kuşlar mecburen bu alandan geçtiği için ortamda birazcıkta su dahi olsa gelip konup dinlenip besleniyorlar"dedi.

Seyfe Gölünde angıt, turna ve martıların şuanda görülebileceğini ifade eden Çetiner, "Gölde şuan; binlerce angıt yüzlerce turna ve martı görebiliriz. Onun haricinde ise transit geçiyorlar.

Burası bir sulak alan, en dolu halinde bile en derin yeri bir metreyi bulmayan bir alanımız. Göl satığı düzgün olduğu için 5-10 santimlik su dahi gölü dolu halde gösterebiliyor. Seyfe Gölü Kuş Cennetimiz tabandan su almıyor. Tabandan ise su vermiyor"diye konuştu.

Kuş Cenneti, yağışların artması ve kuşların gelmesinin yanında Erciyes Dağı ile verdiği manzara ile de fotoğrafçıların öncelikli kullanım alanları arasında yer alıyor.