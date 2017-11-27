Yaralı flamingo sağlığına kavuşacak

Fotoğrafçı ayağı kırık flamingoyu görevlilere teslim etti.

Hafta sonlarını doğayı fotoğraflayarak değerlendiren Bünyamin Dalgalı Seyfe Gölü Kuş Cenneti’ne fotoğraf çekmeye gittiğinde, objektifine ayağı kırık bir flamingo takıldı. Flamingonun durumunu fark edince fotoğraf çekmeyi bıraktığını söyleyen Bünyamin Dalgalı, "Flamingonun hareket edemediğini görünce hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradım ve yetkililerden yardım istedim. Sağ olsunlar yakından ilgilendiler. Ayağı kırık olan flamingonun tedavi için Ankara’ya gönderileceğini söylediler" dedi.