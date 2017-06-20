Yassı Höyük kazısı çalışmaları sergi ile tanıtıldı

Sachihiro Omura’nın eşi Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Yassı Höyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura, Valilikte açtığı sergi ile İç Anadolu Bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Vali Necati Şentürk tarafından kazı çalışmalarının resimleri incelenirken Dr. Masako Omura bilgilendirme yaptı.

“Anadolu Medeniyetler Mezarlığı”

Kırşehir Valiliğinde yapılan bilgilendirme sonrası konuşan Vali Necati Şentürk, Anadolu Coğrafyasının medeniyetler mezarlığı olduğunu söyledi. Vali Necati Şentürk açıklamasında, “Anadolu, medeniyetler beşiği medeniyetlerin ise kesişme noktası. O kadar çok medeniyetler gelmiş geçmiş ki her birinin Anadolu coğrafyasında kalıntıları var. Özellikle de bu bölgede kalıntıların olduğu biliniyor. Kalehöyük’te yapılan kazılar da 4 bin 300 yıl öncesine ulaşıldı. Muhtemelen 10 bin yıl öncesine ulaşacak. 10 bin yıllık medeniyetlerin izlerini kalıntılarını sürüyoruz. Çok ciddi bir çalışma bölgede yapılıyor” dedi.

Türk-Japon dostluğunun önemine değinen Vali Şentürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

“33 yıllık yapılan çalışma ile Japon bilim adamı artık Türkleşmiş, bizden birisi olan Sachihiro Omura’nın çalışması 33 sene önce genç bir delikanlı olarak Türkiye’ye gelip burada eğitimini tamamlayan Omura, 33 yıldır da bu bölgede incelemeler yapıyor.”