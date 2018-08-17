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17 Ağustos 2018 13:12

Yaz Kur’an kursları sona erdi

Eğitim-Öğretim döneminin tatile girmesi ile başlayan Yaz Kur’an Kursları sonra erdi.

Yaz Kur’an kursları sona erdi

17 Ağustos 2018 13:12


Neşet Ertaş Kültür Merkezinde İl Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursları kapanış programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Mehmet Yaman, İl Müftü Yardımcıları, Şube müdürleri, Eğitim uzmanları, Kur’an Kursu öğreticileri, Din görevlileri, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenci ve eğiticilere teşekkür eden İl Müftüsü Yaman, “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bizlere öğreten efendimize salat ve selam olsun. Yaz Kur’an kurslarında büyük bir özveri ile çalışıp bu güzel yavrularımıza yüce kitabımızı öğreten görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin yürütülmesinde bizlere her zaman destek olan Kırşehir halkından da Allah razı olsun. Bu kurslarda çocuklarımız kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimi, büyüklerine saygıyı, manevi değerlerini, genel olarak toplumda ahlak kuralları içerisinde nasıl yaşanacağını öğrendiler” dedi.



Camilerde Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler hazırlamış oldukları program sunumları ve ödül töreni ile devam etti.




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