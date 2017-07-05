Yaz spor okulları açılışına davullu-zurnalı karşılama

11 Bin 677 kişinin başvuruda bulunduğu yaz spor okulları açılışında gençlere, spor yapmaları ve spora ayırdıkları zaman kadar sosyal etkinliklerde de aktif olmalarının önemi anlatıldı.

Yaz spor okullarının açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, başvurunun yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini ve geleceğin inşası açısından sporcu bir gençliğin yetişiyor olmasının heyecanını yaşadığını ifade ederek ebeveynden çocuklarının yaz spor okulu etkinliklerine katılımların da istikrarlı şekilde yapılmasına katkı sunmalarını istedi.

“Yaz spor okulları açılışı davullu zurnalı yapıldı”

Ahi Stadyumunda yapılan açılış töreni yöresel oyunların sergilenmesi ile başlarken abdallar grubu konser verdi. Konserinin ardından konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaz spor okulları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yaz spor okulu etkinliklerini Belediye ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa organize ediyor. Ortaklaşa yapılan bu faaliyet kurumlar arası işbirliği açısından iyi bir örnektir. 11 bin kişi başvuruda bulunmuş 2 ay sonra kaç öğrenci ile kurslarımızı tamamlayacağımıza da bakmak lazım. Bir hevesle başlanan kursların öğrenci sayısında düşüş olmaması bizim için önemli ebeveynden ricam çocuklarınızın bu kurslara gelmelerini sizlerde istikrarlı bir şekilde teşvik edin. Bu teşviki yapın ki onların hayatında spor önemli bir yer tutsun.”

Kırşehirspor’uda yerel yöneticilerin vereceği destekle başarılı bir takım haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, birkaç hafta sonra Kırşehirspor için de önemli gelişmelerin olacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan ise çocukların ruh ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gereken her şeyin yapılacağını ifade ederken yaz spor okulları açılışında Vali Necati Şentürk, spor kadar derslerde de çocuklardan başarı sözü aldı.

Açılış programı, yöresel oyunların sergilenmesi davul-zurna gösterisi ve bazı spor dallarında başarılı olan gençlerin gösterilerinin ardından son buldu.