Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 08:58

Yaz spor okulları açılışına davullu-zurnalı karşılama

Kırşehir’de Belediye ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışma ile yaz spor okulları açılışı davullu-zurnalı karşılama ile başladı.

Yaz spor okulları açılışına davullu-zurnalı karşılama

05 Temmuz 2017 08:58


11 Bin 677 kişinin başvuruda bulunduğu yaz spor okulları açılışında gençlere, spor yapmaları ve spora ayırdıkları zaman kadar sosyal etkinliklerde de aktif olmalarının önemi anlatıldı.


Yaz spor okullarının açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, başvurunun yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini ve geleceğin inşası açısından sporcu bir gençliğin yetişiyor olmasının heyecanını yaşadığını ifade ederek ebeveynden çocuklarının yaz spor okulu etkinliklerine katılımların da istikrarlı şekilde yapılmasına katkı sunmalarını istedi.


“Yaz spor okulları açılışı davullu zurnalı yapıldı”


Ahi Stadyumunda yapılan açılış töreni yöresel oyunların sergilenmesi ile başlarken abdallar grubu konser verdi. Konserinin ardından konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaz spor okulları ile ilgili şu bilgileri verdi:


“Yaz spor okulu etkinliklerini Belediye ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa organize ediyor. Ortaklaşa yapılan bu faaliyet kurumlar arası işbirliği açısından iyi bir örnektir. 11 bin kişi başvuruda bulunmuş 2 ay sonra kaç öğrenci ile kurslarımızı tamamlayacağımıza da bakmak lazım. Bir hevesle başlanan kursların öğrenci sayısında düşüş olmaması bizim için önemli ebeveynden ricam çocuklarınızın bu kurslara gelmelerini sizlerde istikrarlı bir şekilde teşvik edin. Bu teşviki yapın ki onların hayatında spor önemli bir yer tutsun.”


Kırşehirspor’uda yerel yöneticilerin vereceği destekle başarılı bir takım haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, birkaç hafta sonra Kırşehirspor için de önemli gelişmelerin olacağını duyurdu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan ise çocukların ruh ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gereken her şeyin yapılacağını ifade ederken yaz spor okulları açılışında Vali Necati Şentürk, spor kadar derslerde de çocuklardan başarı sözü aldı.


Açılış programı, yöresel oyunların sergilenmesi davul-zurna gösterisi ve bazı spor dallarında başarılı olan gençlerin gösterilerinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:59
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!