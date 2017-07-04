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04 Temmuz 2017 10:19

Yaz spor okulları açılıyor

Belediye ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yaz spor okulları açılışı yapılacak.

Yaz spor okulları açılıyor

04 Temmuz 2017 10:19


Sağlıklı nesillerin yetişmesi için herkesin görevde olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapılacak tüm etkinliklerin sorumluluk projesi olduğunu söyledi.


Gençliğin yetişmesine her alanda katkı sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “2009 yılından beri Belediyemiz tarafından düzenlenen 2012 yılından itibaren de Gençlik ve spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz yaz spor okullarına ait kayıtlar Haziran başında başladı. Sağlıklı nesillerin yetişmesi bizlerin görevidir.”dedi.


Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini de ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Kırşehir Belediyesi olarak sosyal alanda birçok hizmet sunarak çocuk ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu yüzden yaz spor okulları geleneksel hale getirerek bu tip faaliyetlerin çocukların zihinsel ve fiziksel gelişime katkı sağlaması için devam etmesini diliyoruz. Türk insanının spor ve sanata yöneldiği zaman dünyada başarılı olamayacağı hiçbir şey yoktur. Sanat alanını Aile Yaşam Merkezine, konaklarımız ve Gençlik Merkezinde açtığımız kurslarla destekliyoruz.”


Açılışı yapılacak yaz spor okullarında, “Atletizm, badminton, basketbol, bedensel engellilere yönelik kurslar, bilardo, bocce bowling, boks, dart, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, işitme engelliler, jimnastik, judo, kick boks, kort tenisi, masa tenisi, muay thai, okçuluk, özel sporcular, karate, satranç, taekvando, voleybol, wushu ve yüzme gibi spor dalları yer alacak.




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