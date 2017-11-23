Yapılacak yeni Hükümet Konağı’nın Kırşehir’e yakışır bir şekilde inşa edileceğini belirten Vali Necati Şentürk, mevcut arsa üzerinde hafriyat çalışmalarına başlanacak olması nedeniyle bu alandaki Atatürk büstünün inşaat çalışması sırasında zarar görmemesi için geçici olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.

Valilik Binasının 2 bin 270 metrekare alan üzerinde yeni hükümet konağının inşa edileceğini belirten Vali Necati Şentürk, “Biz her konuda halkımızın sesi olduğuna inandığımız Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının görüşlerine önem veriyoruz.

Onlarla önemli konular hakkında da istişareler yapıyoruz. Konuyla ilgili olan STK temsilcileri ve basın mensupları ile inşaat alanında bulunan Atatürk Anıtının yukarıda bahsettiğim zaruret nedeniyle geçici olarak başka bir yere kaldırılması konusunda görüş alış-verişinde bulunacağız.

Ayrıca burada kaldırılması gereken yaklaşık 10 ağacı da başka bir alana nakledeceğiz. Nakledeceğimiz bu ağaçların yerine, belirleyeceğimiz başka bir alana bin ağaç dikeceğiz” dedi.

STK temsilcileri ve basın mensuplarının görüşlerinin alınıp inşaat alanında yapılan incelemenin ardından, Valilikçe alınan karar gereğince, inşaat alanındaki Atatürk Anıtının geçici olarak mevcut Valilik Hizmet Binası önüne konulması uygun görüldü.