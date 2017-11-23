Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 13:12

Yeni hükümet konağı yapımı çalışmasında Atatürk’ün büstü Valilik binasına alınacak

Vali Necati Şentürk, yapılacak yeni hükümet konağı hakkında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın kuruluşu temsilcileri ile fikir alış-verişinde bulundu.

Yeni hükümet konağı yapımı çalışmasında Atatürk’ün büstü Valilik binasına alınacak

23 Kasım 2017 13:12


Yapılacak yeni Hükümet Konağı’nın Kırşehir’e yakışır bir şekilde inşa edileceğini belirten Vali Necati Şentürk, mevcut arsa üzerinde hafriyat çalışmalarına başlanacak olması nedeniyle bu alandaki Atatürk büstünün inşaat çalışması sırasında zarar görmemesi için geçici olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.


Valilik Binasının 2 bin 270 metrekare alan üzerinde yeni hükümet konağının inşa edileceğini belirten Vali Necati Şentürk, “Biz her konuda halkımızın sesi olduğuna inandığımız Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının görüşlerine önem veriyoruz.


Onlarla önemli konular hakkında da istişareler yapıyoruz. Konuyla ilgili olan STK temsilcileri ve basın mensupları ile inşaat alanında bulunan Atatürk Anıtının yukarıda bahsettiğim zaruret nedeniyle geçici olarak başka bir yere kaldırılması konusunda görüş alış-verişinde bulunacağız.


Ayrıca burada kaldırılması gereken yaklaşık 10 ağacı da başka bir alana nakledeceğiz. Nakledeceğimiz bu ağaçların yerine, belirleyeceğimiz başka bir alana bin ağaç dikeceğiz” dedi.


STK temsilcileri ve basın mensuplarının görüşlerinin alınıp inşaat alanında yapılan incelemenin ardından, Valilikçe alınan karar gereğince, inşaat alanındaki Atatürk Anıtının geçici olarak mevcut Valilik Hizmet Binası önüne konulması uygun görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
7
°
C
  • Cuma
    7°C
  • Cumartesi
    11°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç