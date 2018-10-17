Yenice Mahallesi muhtarı Veli Cihan vefat etti

Türk Ocağı Reisi Süleyman Doğan'ın da amca çocuğu olan muhtar Cihan, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Hızırağa mezarlığına defnedilecek.

Kırşehir'de 2004 yılı yerel seçimlerinde mahalle muhtarlığına aday olan ve 14 yıldır Kırşehir'in en büyük mahallesi Yenice Mahallesini yöneten merhum Veli Cihan, yapılacak olan Yerel Yönetimler seçimlerinde de mahalle muhtarlığı için aday adaylığı süreci çalışmalarını yürütüyordu.